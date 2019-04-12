馬祖北竿芹壁驚現死豬？今天（12日）上午有民眾通報，在北竿芹壁澳口海灘發現一隻疑似死亡多時「山豬」。不過經檢疫人員到場勘驗後，確定屍體是一頭海豚，這也是馬祖海域今年發現第6隻死亡海豚。

芹壁海灘作業多元就業人員，上午10時許發現沙灘上有一具疑似死亡豬隻屍體，發出陣陣惡臭，沒人敢靠近，立即通報岸巡單位封鎖現場。據中央社報導，經檢疫人員到場查驗後確定是死亡的海豚而不是山豬後，工作人員也鬆了一口氣。

這也是馬祖地區今年發現的第6隻死亡海豚，經通報連江縣政府產發處後採就地掩埋方式處理。海豚俗稱「海豬」，馬祖人稱豚類都叫海豬。

近來馬祖沙灘常出現死亡鯨豚，當地漁民指出，海漂垃圾逐漸增多，才會造成鯨豚誤食死亡。海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊也呼籲，國人於海邊從事遊憩活動時，順手將隨身垃圾帶走，切勿隨手亂丟棄廢棄物，共同來守護海洋環境還給鯨豚一個乾淨的生存空間。

(中時電子報)