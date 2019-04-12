2018年九合一選舉退出民進黨力挺韓國瑜的前高雄市鳥松里長陳清茂，12日上午發表聲明，將投入高雄第一選區立委選戰，過去第一選區藍綠陣營多半是捉對廝殺，但這次國民黨至少3人投入初選爭取出線，挑戰尋求連任的民進黨立委邱議瑩。

陳清茂的參選聲明如下 ：

清茂祖藉在杉林鄉高雄在地的子弟，一直以來都在為地方奔走，因為清茂知道自己的幸福必須自己爭取，地方的發展也必須靠愛這片土地的家鄉子弟站出來，所以清茂義無反顧的想為鄉親做一點事情。

這三年來在民進黨執政下，政治掛帥忽視民生 ，以至於民怨四起怨聲載道，幸而老天爺讓韓國瑜市長苦民所苦，讓高雄鄉親看見了希望 ， 也出現了久違的笑容，展現對未來的期待。

君依於國，國依於民，苛民以奉君，猶割肉以充腹，腹滿而身斃，君富而國亡，愚不可及也，故治國先安民。

因此人民才是國家的根本，國家要長治久安就必須安定人民的生活，而韓市長就是這樣的人選。

惟國民黨雖人才濟濟，但對於問政霸道的民進黨團，幾乎無招架之力，清茂不才，但能盡一己之力，為未來國政上劈荊斬棘。

清茂一向敢說敢做敢爭取，這是我們高雄人的精神，因此清茂願成為韓市長無論是在高雄市或是總統府最佳的左膀右臂。

高雄有特有的觀光和農漁產，需要有人來推動 ，而相較於經濟發展，關於除弊更需要有膽識和魄力的人來協助韓市長，納舊吐新讓不同的聲音來改變現況，來讓我們的家鄉改頭換面 ， 成為一座幸福的城市，是清茂一直的職志。

國民黨內的初選只是清茂的第一步，清茂將在高雄市第一選區立委初選展現我的決心，為人民打拼的初衷絕不改變，讓未來的高雄和台灣 ，都成為一個夢想的國度。

2018年九合一選舉退出民進黨力挺韓國瑜的前高雄市鳥松里長陳清茂，12日上午發表聲明，

將投入高雄第一選區立委選戰。過去這個選區，藍綠陣營多半是捉對廝殺，但這次國民黨至少3人投入初選爭取出線，挑戰尋求連任的民進黨立委邱議瑩。

頻在政論性節目曝光的高雄市前鳥松里長陳清茂，成功形塑「挺韓辯將」形象，今年2月間他在臉書預告將投入高雄第一選區立委選舉，獲得不少支持，今天一早發布參選聲明。

陳清茂表示，他祖藉在杉林區，是高雄在地子弟，他知道自己的幸福必須自己爭取，地方的發展也必須靠愛這片土地的家鄉子弟站出來，所以義無反顧地想為鄉親做一點事。

他說，這3年來在民進黨執政下，政治掛帥忽視民生，以致民怨四起，幸而老天爺讓高雄出現能苦民所苦的韓國瑜市長，惟國民黨雖人才濟濟，但對於問政霸道的民進黨團幾乎無招架之力，他雖不才，但希望能盡一己之力，協助韓興利除弊，為未來國政上劈荊斬棘，投入國民黨內的立委初選，是他的第一步。

高雄第1選區包括大樹、大社、燕巢、田寮、阿蓮及旗美九區，民進黨部分目前僅現任立委邱議瑩表態參選，國民黨則有競選期間擔任韓國瑜競選發言人的侯亞寧，輔選幹部鍾源彩及剛發布參選的陳清茂。

另外，已退出民進黨的前高雄市議員羅鼎城，也將以無黨身分投入2020立委選舉，羅是客家子弟，未擔任議員之前是律師，後來因不滿民進黨年金改革而出走，轉而投入第一選區立委選戰。

(中時 )