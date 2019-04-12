有「國際毒草」之稱的銀膠菊入侵台中市公園、綠地！包括大肚區新興里綠地、烏日區仁德公園等處，日前都發現銀膠菊的蹤跡，引發居民憂心，害怕孩童在公園內玩耍時、一個不小心就可能碰觸。市議員陳世凱則呼籲市府應儘速處理。

外表宛如「滿天星」般的美麗，在一片翠綠枝葉中開出一朵朵白色小花，就生長在烏日區麻園溪東路的仁德公園內，當地居民說，許多人不會注意到公園內的植物有無毒性，覺得「公園就是安全的」，但若不小心碰觸到銀膠菊，擔心危害身體。

陳世凱表示，日前有民眾到大肚區新興里的綠地散步，也發現銀膠菊蹤跡，因不敢自己處理，才向服務處陳情，經知會公所後已進行處理；至於仁德公園內的銀膠菊早在去年就曾有民眾發現，公所也曾進行清除，沒想到最近又出現。

銀膠菊有「國際毒草」之稱，其釋出的花粉會引發皮膚炎、鼻炎等過敏反應，吸入過多則可能導致肝臟、遺傳病變。陳世凱強調，最近正值春季、花草盛開，相關單位應盤查公園綠地，避免銀膠菊危害。

烏日區公所則強調，近期內將派員前往公園清除銀膠菊，若銀膠菊生長的土地屬於私人所有、也會轉請環保局通知地主處理。

(中時 )