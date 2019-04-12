中新網報導，12日上午，大陸國家版權局發布公告稱，大陸國家版權局將把圖片版權保護納入即將開展的「劍網2019」專項行動，進一步規範圖片市場版權秩序。近日，「黑洞圖片」版權問題引發關注。大陸國家版權局稱，重視圖片版權保護，依法維護著作權人合法權益。各圖片公司要健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權，不得濫用權利。

10日晚間9點，世界第一張黑洞照片問世，大陸網路隨即流傳一則「提醒」：「黑洞照片版權屬於視覺中國！亂用小心侵權！」有人因此諮詢「視覺中國」，客服回答：「是需要購買的」，引起譁然。11日，「視覺中國」回應黑洞照片版權質疑指出：「已獲授權，僅限於編輯用途，不能商用，自媒體使用或被追責。」

接著，大陸網友和機構發現，大陸的國旗國徽也被「視覺中國」打了版權售賣，在「圖片使用說明」顯示：「此圖片是編輯圖片，如用於商業用途，請致電……或諮詢客戶代表」，版權所有顯示「1995-2019視覺中國」。

在陸媒齊聲批評下，11日晚，「視覺中國」對此回應：「關於國旗、國徽等不合規圖片，經查該圖片由『視覺中國』簽約供稿人提供，『視覺中國』作為平台方負有審核不嚴的責任，為此深表歉意！我們已對不合規圖片做了下線處理，並將根據相關法律法規持續性的加強審核，避免類似情況發生。」

天津市政府互聯網資訊辦公室11日更連夜約談「視覺中國」網站，責令該網站立即停止違法違規行為，全面徹底整改。12日凌晨，「視覺中國」再發致歉信，表示根據相關法律法規自願關閉網站開展整改，自願接受天津市互聯網資訊辦公室的處理。

「視覺中國」兩次致歉關閉網站後，12日開盤後股價跌停，報25.20元人民幣。「視覺中國」因「黑洞」圖片版權和存在國旗、國徽等不合規圖片的問題引發關注。11日，天津市網信辦約談「視覺中國」，責令該網站立即停止違法違規行為，全面徹底整改。「視覺中國兩次致歉」，稱自願關閉網站開展整改。

(中時 )