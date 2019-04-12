可麗兒清潔工坊3年輕人在縣府一樓示範他們的工作能力，縣長張麗善加油打氣。（周麗蘭攝）

可麗兒清潔工坊是雲林縣第六家庇護工場，12日宣布開始營運。（周麗蘭攝）

雲林縣府積極輔導單位、團體、企業成立庇護工場，本月又新成立一家「可麗兒清潔工坊」，全縣已有6家庇護工場可提供66個身心障礙者友善就業的機會，是六都以外成立最多庇護工場的縣分。

先前已成立的5家庇護工場包括社團法人尚建社會關懷協會金健康庇護農場生產農畜產品及紅藜商品；和拓環保科技有限公司附設庇護工場生產口罩；財團法人慶興社會福利基金會緣享庇護養花場販售蘭花；社團法人雲林縣復健青年協進會圓夢庇護工場販售茶包及咖啡包；社團法人雲林縣身心靈健康關懷協會糧莘庇護農場生產紅藜、紅藜餅乾、紅藜茶等。

縣府勞工處12日宣布第6家庇護工場「可麗兒清潔工坊」成立，勞工處長張世忠表示，約書亞環保公司10多年來深耕雲林地區，長期協助身障者職業重建服務及一般性職場體驗的活動，該公司成立庇護工場可提供6名身障者就業機會。

可麗兒清潔工坊今年初已有了第一個客戶虎尾基督長老教會，3月間也標得雲科大產學中心的清潔工作。

縣長張麗善表示，可麗兒清潔工坊主要服務為大樓、家中及環境清潔，未來縣府也會持續推動輔導有意願單位設立庇護工（農）場，增加身障者就業機會。

目前六都以外縣市成立庇護工場家數都不多，雲林縣6家可提供66人就業最多，其次是嘉義縣4家42人、嘉義市4家54人、彰化縣4家62人、屏東縣4家35人。

(中時 )