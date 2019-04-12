在《最佳利益》中，天心、鍾承翰從一開始就衝突滿滿，上演老鳥律師與菜鳥律師的對立。（圖／中天提供）

《最佳利益》實習律師群，左起：陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威同框飆演技。（圖／中天提供）

美、日、韓反映職場生態的戲劇大受歡迎，各式職人劇如雨後春筍冒出，台灣近年也颳起以職場為主軸的寫實劇風潮，其中以無差別殺人事件為背景，描述媒體職場生態的社會寫實職人劇《我們與惡的劇情》引發熱議，睽違15年未拍電視劇的賈靜雯，開拍前實際到電視台觀摩實習，演活電視台強悍女主管宋喬安，用字遣詞到位，劇情寫實細膩，讓觀眾一探新聞工作者的職場環境。

另一部備受期待的台劇《最佳利益》將於今年5月上檔，是台灣首部律政職人劇，以法律為題材，金鐘視后天心飾演勝訴率百分百的王牌律師方箏，個性強悍傲慢，只重視當事人和自己的「最佳利益」，故事從她任職的法律事務所招攬一批實習生開始，鍾承翰、程予希、楊銘威、陳怡嘉及黃浩詠剛通過律師考試，須實習5個月方能取得執業資格，劇情以法律個案方式推進，呈現律師工作樣貌，實習律師為了自己的「最佳利益」暗中較勁，也反映真實職場的殘酷與冷暖。

製作人陳慧玲表示，籌備期間最花時間的就是故事中的案件，每一個案件都有想要表述社會議題、人性與現實環境，民眾在法律面前與事件原貌的強大無奈感。每個案件的角色也相當重要，當時劇本出來，很多演員拿到劇本第一時間就回覆，希望可以參與此劇演出。此劇更是力邀李沛旭、吳鈴山 、納豆、張雁名、徐詣帆、林雨宣、陳禕倫、岳虹、李依瑾、朱陸豪、方宥心、汪建民、應采靈、丁強、明金城、洪都拉斯、陶傳正、陳志強等多位實力派演員、歌手及主持人客串演出，希望能吸引更多觀眾的注目，想看他們的精湛演出，敬請期待中天娛樂台《最佳利益》5月11日起每週六晚間10點。

《最佳利益》菜鳥職場守則 誰能留到最後！|中天娛樂台

(中時電子報)