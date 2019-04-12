全國第3家、新竹市首間「幾點了咖啡館」12日在科學門市開幕，首日有3位阿嬤當店員，現場超暖心。（陳育賢攝）

全國第3家、新竹市首間「幾點了咖啡館」12日在科學門市開幕，首日有3位阿嬤當店員，現場超暖心。（陳育賢攝）

2年前，7-ELEVEN為幫助失智長輩減緩惡化情況，在嘉義開辦了2家「幾點了咖啡館」，讓失智長輩擔任超商店員，透過超商服務提供社會參與的機會，預防失能，而全國第3家、新竹市首間「幾點了咖啡館」12日在科學門市開幕，首日有3位阿嬤當店員，現場超暖心。

7-ELEVEN是於2年前與天主教中華聖母社會福利基金會合作，在嘉義市的門市接續開辦了2家「幾點了咖啡館」，讓輕度失智的長者透過到商超當店員的環境，增加生活樂趣與參與社會的機會，減緩失智、失態症狀的惡化。

而今年老五老基金會竹馨園日照中心也加入「幾點了咖啡館」的計畫，由7-ELEVEN提供新竹市光復路1段的科學門市，讓失智阿嬤前來擔任每周1次的店員，透過每次1小時的超商工作，與消費者互動。

科學門市的幾點了咖啡館今天上午10點正式開幕，有包括71歲的梅香阿姨、83歲的調琴阿姨與66歲的霈涵阿姨上班，市長林智堅也特別前來消費，他在霈涵的陪同下購買了900多元的玩具、零食，跟梅香買了咖啡，最後由調琴結帳，過程流暢順利，阿姨們還跟小智市長閒話家常，讓小智感覺揪暖心。

調琴阿姨就開心說，自己當了1輩子家庭主婦也沒讀過書，什麼都不懂，對於老大人還可以老有所用感到很有成就感。

調琴的女兒表示，奶奶個性內向，較少主動與他人互動，2年前爺爺過世，奶奶開始出現情緒憂鬱的狀況，懷疑家人偷她的東西、認知退化及有幻聽的狀況，就醫檢查後確診為失智症後，家人們便決定將奶奶帶至日照中心接受照顧，現在生活已變得規律、進食量也增加了，原本沉默的她開始主動與其他長輩互動，幫助需要協助的長輩，成為日照中心的小幫手。

林智堅指出，據衛福部資料指出，台灣有9成以上的失智者都住在家中，超過5成完全由家人照顧，面對失智症的病程變化，考驗著的是家屬心力與體力的不斷耗損，透過日間照顧中心安排多元且豐富的課程，不但可以提升長輩的社會參與、增進生活樂趣，還可以預防失能程度及降低社會孤立感。

7-ELEVEN指出，「幾點了咖啡館」服務計畫試辦經驗發現，長輩在服務1段時間後，透過IADL（工具性日常生活活動能力）功能量表評估，有9成長輩情緒趨穩定，8成會主動與他人接觸互動，6成無明顯退化，大幅減少失智症的黃昏症候群，因此今年將陸續在各縣市開辦「幾點了咖啡館」，新竹市即為擴點的第1站。

而今天3位阿嬤透過喊歡迎光臨、製作、遞送咖啡、收銀找零等動作，學習與消費者互動，阿嬤自己也都露出開心的笑容，表現超有活力，讓來店民眾刮目相看。

(中時 )