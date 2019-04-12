防汛期將開始，北市環保局推出新制，即日起在清疏溝渠時，必須先將時間與地點在1周前通知里辦公室並張貼公告，讓民眾及早因應，清掃時也會架設「清溝中」旗幟，提醒用路人及車輛注意安全。

以往清理溝渠時都是依各清潔隊排訂期程執行，沒有事先通知，常發生汽機車、盆栽等物品占用，導致溝渠清疏耗時事倍功半。環保局環清科長黃寬助表示，即日起在清疏前會通知，清理時將架設旗幟提醒用路人注意安全。

黃寬助說，除防汛期前加強清疏，平日也會派員查溝、清除水溝箱涵等排水渠道淤積，另大雨特報及颱風警報時，特別針對易積淹水地點及路段清理溝渠及格柵上樹葉、雜物，以利大雨宣洩，保持水流順暢。

環保局統計，去年度共清疏側溝2萬136條，清疏長度達624萬570公尺，清除溝泥量共10萬883公噸；今年至3月止，共已完成5438條側溝清疏，清疏長度160萬5717公尺，清除溝泥量2萬2773公噸。

此外，環保局指出，工地施工泥水及餐飲業廚餘汙水常是溝渠涵管淤泥主要來源，去年共告發300件工地、266件餐飲業廚餘汙染水溝，呼籲民眾勿將菸蒂、垃圾丟入水溝，餐飲業和攤販勿將廢油及廚餘排入溝渠，避免影響排水溝渠遭告發處罰，另民眾若發現雜物阻塞水溝水流，可撥打1999市民熱線通報派員清理。

(中時 )