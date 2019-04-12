國民黨內總統初選爭議不斷，身為黨主席的吳敦義日前終於鬆口，強調無意願參選2020，並將為國民黨找出最有機會勝選的人，被推測是在幫韓國瑜鋪路，對此名嘴羅友志分析，吳敦義會「徵召韓國瑜」，但是卻是「參加初選」。

羅友志表示吳敦義表態不參選2020，並選擇當King Maker之後，未來推測會「徵召韓國瑜」，但卻只能「參加初選」，關鍵點在於黨內「還有三個人要選」，光憑這點就無法徵召韓國瑜「直接大選」，此外韓國瑜曾表態「絕對不會領表」，也讓吳敦義舉例：「有優秀的人就『特別邀請』參加初選，若考上其他輸的人也沒話說了」，但被反問：「萬一不來考試呢」？他則無奈表示：「那我也沒有辦法」。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

對此羅友志表示吳敦義雖顧全大局做出犧牲，但看起來卻只能做一半，因為徵結點就在於「還有三個要選」，對此網友也紛紛表示，國民黨一定要團結一致才能夠打贏2020總統大選。

(中時電子報)