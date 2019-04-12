士林官邸的玫瑰花都開了！即日起至28日的士林官邸玫瑰展，除各異情趣的玫瑰花外，今年更有「不可思議押花俱樂部」和「彩繪藝術研究社」共同展出押花與彩繪作品，透過多元藝術創作形式，邀民眾一起來場春日賞花漫遊，感受玫瑰千變萬化的風貌。

今年士林官邸玫瑰展邀請台灣相當知名且具規模的押花團體「不可思議押花俱樂部」，以「戀戀玫瑰」為主題，於玫瑰園旁邊溫室展出無與倫比的精美作品，共計展出押花約45幅、麗乾花10幅、夢幻花10件等優秀的作品。

北市公園處長陳榮興表示，作品延續世界花博精神，更將在2020東京奧運相關宣傳暖身展中盛大展出，現場邀約日本國寶級押花大師杉野宣雄展出押花作品外，更網羅10位優秀日本押花作家一起共襄盛舉，最特別的是還有由嘉義矯正署的女性押花班共同完成的3幅畫面連續的大型作品『花海』，讓您伴隨著玫瑰花香沉醉在這浪漫氛圍中。

另外，此次展覽也邀「彩繪藝術研究社」，由老師李蘭帶領團隊以「紅塵有愛」為主題，將朵朵香艷欲滴的玫瑰花，構成56幅美麗圖畫，每幅畫作皆展現出油畫與彩繪特殊筆法，欣賞藝術作品時也可感受美與愛的喜悅，也希冀藉由玫瑰展幫助弱勢團體，讓愛永續。

北市園藝管理所主任賀綺華進一步指出，戶外玫瑰園近期因陽光普照、氣候舒適，有利於玫瑰生長綻放，目前士林官邸戶外玫瑰園的玫瑰園嬌艷欲滴的玫瑰陸續綻放，色彩繽紛，有紅、粉紅、紫、黃、橙等的豐花玫瑰、英國玫瑰、法國玫瑰、大輪玫瑰及灌木玫瑰等5大類，約125個品種，共超過2000株玫瑰已逐漸綻放其華美的風姿。

她說，同時有浪漫玫瑰碎木花廊，蔓性玫瑰陸續開放，邀民眾和情人們一起墜入玫瑰的浪漫情懷，暫時拋開都市紛擾的塵囂，細細品味芬芳的玫瑰、押花及繪畫，交織出的美好花季時光。

(中時 )