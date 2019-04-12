客廳傳聲響疑遭小偷 警消破門原來是掃地機器人 14:272019/04/12 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消趕抵現場準備破門進入。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方進入屋內，發現造成聲響的竟是掃地機器人。(林郁平翻攝) 北市一名女子12日凌晨1時許，在臥房內聽到客廳傳來聲響，以為是遭小偷入侵，嚇得不敢不出房門，便以臉書請網友幫忙報警，稱健康路某大樓4樓疑有小偷在現場，請警方趕快到場抓賊。 松山分局東社派出所接獲報案後，確認報案人為女子委託的網友，女子現正躲在房間內不敢外出查看，也無法替警察開門，警方通知119消防隊前來破門入內，發現根本沒有宵小蹤影，發出聲響的是屋內的掃地機器人，證實是烏龍一場，女子這才鬆了一大口氣，不好意思地頻頻向警方道謝。 (中時 ) #女子 #警方 #小偷 #網友 #客廳 也許您會感興趣 推薦閱讀 知名百貨 女子13樓陽台墜下喪命 04:102019/04/08 北市象山傳搶案 情侶遭持刀攔路虎搶600元 01:372019/04/08 李佳芬看韓國瑜眼神超殺 網笑：市長沒洗衣服？ 08:252019/04/08 港龍航空起火照曝光！網驚：聽見5爆炸聲 09:312019/04/08 高市府拆橋效率嚇死人 高雄人：好光榮 10:502019/04/08 噁！他搭高鐵赤腳擺餐桌 網怒批光看就有異味 16:462019/04/08 基隆老屋再生 「陳醫院」轉型「文化客廳」 16:522019/04/08 轉型文化客廳 基隆陳醫院重生 04:102019/04/09 女女地鐵大戰！大媽不敵妙齡女「摺疊傘」狂敲頭 08:322019/04/11 影》婦深夜PO文：我家有小偷 警逮「掃地機器人」 12:202019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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