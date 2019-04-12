警方進入屋內，發現造成聲響的竟是掃地機器人。(林郁平翻攝)

北市一名女子12日凌晨1時許，在臥房內聽到客廳傳來聲響，以為是遭小偷入侵，嚇得不敢不出房門，便以臉書請網友幫忙報警，稱健康路某大樓4樓疑有小偷在現場，請警方趕快到場抓賊。

松山分局東社派出所接獲報案後，確認報案人為女子委託的網友，女子現正躲在房間內不敢外出查看，也無法替警察開門，警方通知119消防隊前來破門入內，發現根本沒有宵小蹤影，發出聲響的是屋內的掃地機器人，證實是烏龍一場，女子這才鬆了一大口氣，不好意思地頻頻向警方道謝。

(中時 )