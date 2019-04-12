中國大陸國家博物館去年2月出借兵馬俑到美國費城佛蘭克林科博館展覽，展期中，美國男子邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）竟掰斷兵馬俑大拇指帶回家作紀念。羅哈納在審判中坦承犯行，但稱當時喝醉並無竊盜之意。12名陪審員中有7人認為該男子無罪，當地法院判決審判無效，陪審團解散。檢方表示，將在5月15日前決定是否重啟該案件。大陸網友對此結果感到十分憤怒。

2017年在美國費城展出的一具秦始皇陵兵馬俑，遭現年25歲美國人Michael Rohana折斷並帶走右手姆指。嫌犯被捕後，費城檢方依「蓄意搶劫博物館」起訴；該案今年4月9日進行二審，但因陪審團無法達成一致決議，費城法院最後判決審判無效，陪審團解散。檢方5月15日前決定是否重啟該案件，嫌犯當庭釋放。

據了解，被折斷手指的兵馬俑是少數完全復原的兵馬俑之一，在美國展出的保險價值高達450萬美元（約新台幣1億3972萬元），被折斷的姆指估值15萬美元。

《費城問詢者報》指出，該案4月9日在費城法院進行二審判決，Rohana雖認罪，但堅持是喝醉後的一時失態，其委任律師強調這是一起年輕人蓄意破壞公物的案件，檢方的指控不恰當，且對姆指估值過高。由於12名陪審團員花11小時爭論，仍無法就嫌犯罪行達成一致決議，且有7人認為嫌犯無罪，法官只好當庭宣布解散陪審團，審判無效。

大陸媒體報導審判無效後，微博上的網友感到十分憤怒，《環球時報》該則微博底下網友留言「以後就別送文物去這種沒有文化的地方了」、「一個才二百來年的國家，能懂什麼叫歷史，渣渣」、「我尋思著當賊還有理了？」、「以後都別覥著臉借了」、「要是盜竊美國的古董，會不會判刑?美國就兩百多年歷史，沒有古董」、「原來在美國偷東西不違法啊」、「真是個沒有民主和法制的國家 額，怎麼是美利堅，不好意思走錯片場了」、「牛逼牛逼 醉酒偷東西就不是偷」。

(中時電子報)