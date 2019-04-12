龍華學子聆聽通才演講並互動交流。(楊宗灝翻攝)

龍華科大為強化新南向教育交流，邀請泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath），就台泰觀光發展分享經驗。通才認為，全球觀光產業蓬勃發展，泰國更是觀光旅遊大國，相關產業GDP占30％左右，台灣同樣也有發展觀光軟硬實力，尤其民眾友善及交通優勢，都是台灣國際競爭優勢。

通才過去曾駐節大陸12年，他認為，1949年國府遷台後，各省菁英人才匯聚台灣，不僅保留正統的中華文化，並且與台灣在地受到閩、粵移民、日據殖民地等文化共融，在飲食、民俗、生活習慣與工業技藝等各方面都激盪出新的火花，更是吸引慕名中華傳統文化的國際人士觀光首選。

在與學生的座談中，通才也親切與龍華師生分享個人推薦泰國隱藏版美食、私房景點、節慶習俗及工作機會等資源。他最後強調，國民素質是國家發展觀光的強項，台灣人民充分展現優良的國民素質，而龍華師生豐碩的產學研發成果及學習能力讓他印象深刻。他鼓勵同學們除了具備中文優勢外，更要積極提升外語能力，並學習觀光產業所需的各項專業技能，創造未來職場就業實力。

(中時 )