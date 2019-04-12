福田社區，林徑桐花飄落，鋪成了花地毯。（彰化縣文化局提供）

八卦山下起四月雪了，桐花綻放，花飛花舞，美得教人讚嘆不已。（吳敏菁攝）

八卦山下起四月雪了，桐花綻放，花飛花舞，美得教人讚嘆不已。（吳敏菁攝）

八卦山下起四月雪了，桐花綻放，花飛花舞，美得教人讚嘆不已。（吳敏菁攝）

桐花開了，幸福來了，八卦山脈年年春末進入初夏，漫山桐花就綻放夏雪，花飛花舞，美得教人讚嘆，彰化縣政府結合彰化市公所、員林市公所、芬園鄉公所和民間團體從4月13起5月5日在各賞花景點辦理各項多采活動，還啟動接駁公車，歡迎來趟輕旅行，賞花也深入在地人文、自然風采。

縣長王惠美表示，每年彰化縣舉辦桐祭都吸引近20萬名遊客，走進了八卦山，就能近距離欣賞桐花像雪花般飄落的浪漫情景，今年結合包括彰化市公所、員林市公所、文化局等，安排四條公車路線，提供鄉親搭乘，結合社區、藝文和產業、整合景點，近看、側看，欣賞不同姿態的花飄繽紛。

彰化市長林世賢表示，彰化福田桐花馳名全國，每踏出一步，隨著高地都能欣賞不同美麗，公所今年結合彰化市的生態、小吃、古蹟、大佛、和高雄旅遊業者共同推出桐遊彰化幸福邂逅專案1日遊套裝優惠遊程，詳情可上彰化市公所城市暨觀光發展課臉書或電詢。

八卦山賞桐花的景點自北到南有彰化市東外環、彰化市福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山昆蟲生態農場、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區挑水古道、員林市藤山園步道等，交通方便又容易親近。

彰化縣文化局規劃的賞桐專車遊客庄輕旅行2日遊、1日遊賞桐花行程包含八卦山賞桐花、遊鹿港老街、台灣玻璃館、線西餅乾工廠、芳苑王功漁港、普天宮、潮間帶搭海牛車，也擺訪彰化市大佛、美術館和社頭織襪工廠等，詳情可上彰化縣文化局網站

。

(中時 )