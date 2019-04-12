消防局長孫福佑對古家贈送「慶榮2號」，回贈消防車模型給古坤財。（羅浚濱翻攝）

新豐鄉民古李銀妹老夫人去年9月仙逝，古家4姐弟整理遺物時，發現父親古慶榮14年前捐贈救護車，母親珍藏消防局頒給的感謝狀，決定再贈救護車，把對母親的思念，轉化為關懷社會的大愛，12日在山崎消防分隊舉行救護車交車啟用典禮。

古慶榮在2004年某日身體不適，由救護車協助就醫，途中囑咐家人捐贈救護車，協助鄉民能安全舒適就醫，老先生在數天後往生，未能參與「慶榮1號」救護車的捐贈儀式，由消防局贈感謝狀給古李銀妹，但那份感動在兒女心裡深深埋下種子。

75歲的古李銀妹去年9月2日過世，古家4姊弟在哀傷之餘，發現母親珍藏14年的感謝狀，想起父親生前的囑咐，決議再捐贈救護車，持續發揚熱心公益的精神，在告式時由縣議長張鎮榮做見證。

昨天古佳幼、古坤財、古牡丹3姐弟，在山崎消防分隊打捐贈「慶榮2號」救護車，古家姐弟希望以此延續父母親生前為人處事的精神，守護家人和關懷社會的大愛在新豐鄉延續。

消防局長孫福佑指出，隨著時間流轉，「慶榮1號」已功成身退，「慶榮2號」適時接替造福鄉梓，感謝古李銀妹老夫人的家人，將感恩緬懷親人的心情，由思念轉化為關懷社會的大愛。

(中時 )