花蓮門諾基金會承接復康巴士業務15年，今年估計有3輛車恐汰換。（張祈攝）

三信文教基金會董事長王陸谷（中）及胞妹王姿誼（右），今從台中到花蓮捐贈一輛復康巴士，並取名為「恩典號」。（張祈攝）

花蓮縣身心障礙者超過2萬人，由花蓮門諾基金會承接復康巴士業務，每月平均服務5000人次，搭在申請民眾就醫、辦事等，但開辦迄今超過10年，今年3輛巴士將汰換，預計恐影響近6000趟次載運，今獲民眾捐贈１輛全新「恩典號」，但仍無法補足缺口，憂心將影響搭載業務。

花蓮縣身心障礙者共計2萬6449人，占全花蓮人口比約8.06％，因縣內地形狹長、醫療分配不均，導致長者、身心障礙者就醫困難，門諾基金會承接縣府社會處復康、長照巴士，緩解民眾就醫、交通需求，目前有28輛車服務上千名身障者，去年出車輛約6萬次。

「需求量只會更多，不會減少！」門諾基金會董事長陳永興說，偏鄉長照需求每年增加，除了穩定照護的上千名弱勢朋友，前年服務範圍延伸至台東，朝向建立花東無障礙交通廊道的目標，減輕交通問題及車資負擔，也結合送餐、共餐服務。

因繁重業務量，門諾基金會盤點車輛狀況，平均每輛車使用年限為6至8年，每天出入偏鄉里程數耗損快，近2年來進入密集汰換階段，門諾基金會表示，今年中就有3台即將進入汰換階段，其中2台服役將滿10年。

三信文教基金會董事長王陸谷及胞妹王姿誼得知門諾困境後，今從台中趕至花蓮捐贈一輛全新的復康巴士，並取名為「恩典號」，王姿誼說，這是慶祝80歲生日的方式，也期盼恩典號能發揮功用，穿梭在花東偏鄉角落，服務有需求的人。

陳永興說，恩典號的加入，確實為緊繃的車輛獲得舒緩，但缺口仍持續增大，將持續為尋求協助，也盼民眾發揮愛心，提供協助。

(中時 )