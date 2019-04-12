親人過世，遺產問題沒處理好，一不小心就會變成親人對簿公堂局面。一名網友上網求助，表示爺爺留下的土地自己有三分之一繼承權，因故土地所有權人變成大伯母，不還他也不給他使用，網友想討回自己權益，卻不知該怎麼做。

這名網友在論壇《Mobile01》發文表示，爺爺過世後，留下板橋文化路200多坪土地，他和大伯、叔叔各有三分之一繼承權。因與隔壁地主有土地糾紛，由大伯出面訴訟，因此大伯父就寫了一張備註，說明暫時將土地過到他名下，若要出售土地需要經過原PO跟叔叔的同意。

不過大伯去年意外過世，大伯母變成該筆土地的所有權人，他向大伯母索討自己的所有權，大伯母表示要等賣掉，並將土地出租給人當倉庫使用。原PO請教像這種情況，該去法院提告什麼法條？

網友們給原PO建議包括「找律師比較快」、「大伯的備註跟在伯母名下是兩回事，我看大伯也是有做功課，找律師吧，不然拖到最後，GG」、「上法院主張借名登記很有機會要回來，不過借名登記法律關係比較複雜，建議找律師處理，不要想自己打，而且動作要快」。

(中時電子報)