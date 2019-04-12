台灣首例「痛痛女孩」判決結果昨出爐，衛福部敗訴。衛福部表示，目前尚僅知判決主文，待判決書送達後，將分析該案的法律見解，並向衛福部預防接種受害救濟審議小組陳報，不排除進行上訴。

北部女學生Bella（化名）前年注射第二劑二價HPV疫苗後，發生幼年型特發性關節炎（Juvenile Idiopathic Arthritis）。衛福部審議小組認為，該症狀HPV疫苗接種無關，因此提供Bella新台幣3萬元的醫療補助。因Bella家人認為，該症狀與疫苗接種有關所，繼而提起訴願、提告，要求提供新台幣89萬2352元的救濟金。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前僅知判決主文，衛福部不排除後續進行上訴。若法院認為Bella的症狀為疫苗接種所致，且衛福部不決定上訴，審議小組將研議提供救濟金，最高賠償600萬元；若法院認為與疫苗接種無關，則研議提升醫療補助。後續行動需待下周收到判決書後，做出決定。

至於該判決是否對公費HPV疫苗的接種造成衝擊？國健署癌症防治組組長林莉茹表示，世界衛生組織（WHO）指出，HPV疫苗安全有效，對人類乳突病毒(HPV）感染所致的子宮頸癌，防護力達70％。國健署去年12月開始補助國一女生接種HPV疫苗，目前為止已有近3.2萬人完成第一劑接種。

截至目前為止，公費HPV疫苗的接種者當中，共有29人出現手臂痠痛、接種部位疼痛、發燒等症狀，無嚴重不良反應。林莉茹表示，公費HPV疫苗的接種需獲得家長同意，接種當日，醫師也會判斷學童的身體狀況，再決定是否能接種。

國健署提醒民眾，接種HPV疫苗期間，若有特殊健康狀況，如發燒、懷孕，或有個人過敏史，應事先告知醫師。即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。

(中時 )