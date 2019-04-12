男童父親終於在深夜11點到所尋人，並接回小孩。（巫靜婷翻攝）

苗栗後龍4歲陳姓男童10日晚間10點多趁著父親在洗澡，自己開門外出遊玩，一路走到溪洲里四份仔路時，疑似因找不到回家的路嚎啕大哭，附近居民聽聞哭聲出門查看，發現走失男童隨即報警，但男童無法清楚表達姓名與家人聯絡資訊，僅童言童語表示「我住在我家」，讓處理員警傷透腦筋。

附近居民表示，男童約4歲，獨自一人在路在上大哭說要找爸爸，但試圖問男童姓名，他都只說他叫「弟弟」，再追問住家在哪，他也只回「我住在我家」、「我家在我爸爸那裡」，童言童語的回覆讓附近居民有著急又好笑，因為不認識這名男童只好先報警處理。

後龍分駐所員警到場安撫幼童後，先將他帶回所內照顧，並提供熱食及飲料，男童面對詢問，僅表示自己和阿公和爸爸住，其他一概不清楚，讓處理員警幾無線索可尋，直到深夜11點多，男童父親匆忙到分駐所找人，結束一場虛驚。

男童父親表示，父子倆剛搬來溪洲里居住不久，孩子是趁他在洗澡的時候，自己從租屋處開門外出，直到洗完澡才發現孩子不見了，趕緊到附近尋找未果才轉向警方求助，之後一定會加強監護，防止類似事件重演。

警方指出，這名男童走失離家僅100公尺遠，因無法完整表達親人姓名、電話或住址等資訊，讓警方無法順利助其返家，建議父母親，要提早教育孩子，記住自己姓名及家人聯絡資訊，並適時教導孩童不慎走失時，要即時向路人求助並報警處理，盡量待在原地不要亂跑，才容易被找到。

(中時 )