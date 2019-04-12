方正賢律師透露鄭俊英群組更涉及集體性侵。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

韓國歌手鄭俊英所捲入的淫片群組風波除了越來越多藝人爆出涉案，其犯罪內容也從偷拍、散布不雅片甚至成性侵，近日舉報鄭俊英事件的律師上節目，透露這些不雅片中的受害者大多是在意識不清的情況下被迫發生關係，從聊天紀錄還可發現他們涉嫌集體性侵女性，推測當時在聊天室中涉案者有4人，加上現場在場嫌犯約是6人。

舉報鄭俊英黃金手機事件的方正賢（音譯）律師最近上節目分享案情，指從勝利、鄭俊英手機中不僅查到散播不雅片的證據，還有10起以上的集體性侵案，從影片中可看出，受害女子疑似被下藥，大多是在昏迷的情況遭遇性侵，「讓人懷疑是用約會強姦藥（GHB）進行的性侵」。

方正賢律師透露，影片中許多受害女子都雙眼緊閉、失去意識，這些犯案的男子似乎不把她們當人，而是洩慾工具，「看到還有人說『把那女的扔掉』，我認為用淫亂地獄都不足以形容」，他更透露聊天室中有項誇張的規定：「藝人之後可能會出問題，所以只拍攝普通人」。

方正賢律師更說，勝利等人的聊天室每隔幾個月都會解散再重組一次，勝利會讓聊天室裡所有人退出，再另開一個新的聊天室讓成員加入，但因鄭俊英從沒退出原來的聊天室，聊天紀錄沒被刪除，才使案件曝光。

而勝利等人的渣事連環曝光，繼《KBS》電視台下令封殺後，《MBC》、《SBS》今也對鄭俊英、勝利、鄭俊英、崔鍾訓開鍘，並表示：「雖目前這些人還在嫌疑階段還未被定罪，但因這些藝人已引發社會爭議，符合我們限制演出的禁令，故停止邀請這些人上電視節目」。

(中時電子報)