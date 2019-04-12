台中市愛迪生創意發明學院院長鄧鴻吉（右），鼓勵有志發明的愛因斯坦實驗小學小朋友。（謝瓊雲攝）

愛因斯坦實驗小學校長顏士程（右），頒發聘書敦聘鄧鴻吉為學校發展創意發明課程的首席指導顧問。（謝瓊雲攝）

當愛因斯坦遇到愛迪生，攜手翻轉傳統學校教育；彰化縣愛因斯坦實驗小學12日與台中市愛迪生創意發明學院簽約，未來雙方將合作辦理創意發明課，發展特色課程，為孩子培養發現問題與解決問題的能力。

簽約儀式由愛因斯坦實驗小學校長顏士程與愛迪生創意發明學院院長鄧鴻吉共同簽署，顏士程並頒發聘書，敦聘鄧鴻吉為創意發明課程首席指導顧問、前修平科技大學副校長梁滄郎為顧問。有「台灣愛迪生」之譽的鄧鴻吉更當場現身說法，指導小朋友發明之道。

顏士程指出，因應AI人工智慧來臨，傳統產業如醫師、律師、會計師，都有可能被機器人的大數據所取代，能屹立不搖的，唯有腦子有創意，不用創意的工作，機器人都可以取代！

顏士程說，愛因斯坦學校的發明課程，低年級每周兩節機器人課程；中、高年級有發明專利課程；還有專題研究課程。三至六年級學生採異質混齡分組，每組嘗試從日常生活中極需解決和不便之處發想、尋求解決之道，再研發作品於學期末發表。開辦第一年，已有兩件經老師指導，獲得經濟部發明專利，且專利權都由學生各自擁有。

他強調，愛因斯坦課程，透過機器人、發明專利、專題研究3項策略課程，培養孩子的高創造力和創意；「當愛因斯坦遇到愛迪生」發明課程，將連續舉辦3場體驗活動，歡迎國小學童免費報名參加。課程主題：4／27（六）列印筆、5／25（六）手洗電路板、6／29（六） 飛行原理，每場次名額20人，報名可電洽（04）853-1157。

(中時 )