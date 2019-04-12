曾國城、詹姆士、曾子余、Dora今天出席TVBS《食尚玩家─歡樂有夠讚》新節目記者會，被問到對新節目有信心嗎？曾國城說：「節目做得好，他們就會來，按圖索驥，希望我們把它做得雅俗共賞、豐富有趣、好吃好玩，我們盡力。」

對於死忠《食尚》迷在社群網站有情緒性字眼，曾國城說，「必然吧，如果《型男大主廚》突然換成浩角翔起，不是一樣道理，要體諒這個心情」。對這些不同聲音會在意？他說「他們要發聲，總不能叫他們不要講，就祝福這個節目被更多人看見就好啦」，他偶爾會聽人家轉述，平常沒時間看這些評論。

一開始節目邀約，他自己糾結過，美食節目做這麼多幹嘛，真的有這種需求嗎，我以為他們希望我做成以前的食尚玩家，中年大叔的浩角翔起，但出外景一出半個月、一個月怎麼可能，詹姆士說：「走不動？」曾國城說：「不是走不動，是走不久。」把大夥笑翻。

曾國城表示，「我們跨出《型男》一定要能做到1+1大於2的效果，否則我們的組合可惜了」。他透露這節目比較吃不到那麼多，也不見得吃得到，他還是在意體重，「已經受到這麼多年的冷嘲熱諷了，我還是有廉恥心」。

他表示自己從年前到現在，體重從92掉到90，掉到85公斤的目標希望年底做得到，馬上被大夥吐槽這是3年前的目標，「像我們這年紀太胖很麻煩，膝蓋很不舒服，鞋帶綁得到，會喘而已」。

外景主持人曾子余表示，主持美食外景正是看著曾國城和詹姆士的節目來學習如何描述口感等技巧。外景特色是主題式介紹，有別一般美食節目，比如會在一次外景行程吃遍全台龍蝦，從早吃到晚，並介紹不同龍蝦和特別吃法。

《食尚玩家-歡樂有夠讚》分三單元，「食尚All Pass」、「極品歡樂頌」、「老詹的五十道風味」，特別來賓分為兩隊，透過對影片題目的搶答來累積分數，獲勝隊伍將能享用「食尚主廚」詹姆士現場製作的冠軍料理。節目5月4日每週六晚上八點播出。

(中時 )