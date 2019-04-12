警方當場查獲賭金437萬。(曹婷婷翻攝)

永康分局11日晚間查獲一職業大賭場，帶回郭姓主嫌等50多人更起獲400多萬現金，也是今年以來，台南警方所查獲職業賭場中的最大金額，偵訊後，今天將現場郭姓場主、持牌手，以及把風者等5人依賭博罪移送偵辦，其餘賭客45人依社會秩序維護法裁處。

永康警方指出，該賭場平日流竄於台南、高雄，近來落腳永康區中山路某大樓，歷經多日蒐集情資探訪跟監，11日晚間見時機成熟，由督察組、偵查隊與各派出所組合警力持搜索票一舉攻堅，當警方以迅雷不及掩耳速度破門進入，賭客們當場嚇傻。

現場賭客橫跨老中青，從20歲到60歲都有，現場包括郭姓主嫌共50人，賭客全部聚在房間內賭天九牌。

分局長戴崇贒表示，賭博行為對於社會治安影響甚鉅，賭客易沉溺賭博進而鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，絕不容許賭博行為涉入永康，將持續強力取締以消弭犯罪，給市民一個純淨、安全的居住環境。

(中時 )