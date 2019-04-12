蔡健雅拎著Gucci新包「Zumi」。（潘鈺楨攝）

Zumi墨綠色提包，10萬5100元。（Gucci提供）

Zumi黑色鏈帶包，8萬6600元。（Gucci提供）

Gucci 2019春夏新包「Gucci Zumi」以洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow為靈感，12日邀來同樣是個性創作女歌手的蔡健雅站台。蔡健雅笑說：「覺得自己好像20年代的圖書館員，穿得很正式但又有一點性感。」

她伸出穿著高跟涼鞋的腿，認為：「露腳趾，但要乾淨的就挺性感。」坦言平常在乎腿部保養，會做腳部去角質。

她望著店上許多商品說：「心已經很癢了！」最想買的當然是Zumi包，尤其是草莓印花的，相當活潑亮眼。她也喜歡墨綠、酒紅、芥末黃等其他經典色，認為Gucci的包尺寸、形狀設計地剛剛好，對女生來說不會太大，也可以重疊搭配。

洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow，不只是Crush樂團主唱與樂手、演員，也是個珠寶設計師。Gucci 2019春夏新包「Gucci Zumi」正是以她為靈感命名，結合品牌經典馬銜鍊與互扣式雙G兩大經典元素，兼具摩登輪廓與實用設計。

Zumi系列融合了金色和銀色金屬元素，手提包有中型及小型兩種尺寸，配有可拆卸和可調節的皮革背帶，並有拉鍊隔層和拉鍊口袋，有鱷魚皮及蟒蛇皮等珍稀材質，也有多款牛皮配色。鍊帶肩背包款式，附有可拆卸經典金屬船錨鍊與可調節式手把，可手提或用作手拿包，兼具摩登與復古。

(中時 )