《我也是媽媽》 傲嬌少奶奶控制狂。（影音／取自中天電視 Youtube）

韓劇《我也是媽媽》劇情講述患有不孕症的豪門媳婦崔景晨（禹喜珍飾），在巨大的生子壓力下，不得不求助代理孕母尹芝穎（李仁譓飾）幫忙，卻又鎮日提心吊膽害怕胎兒有閃失，於是24小時緊迫盯人，化身超級控制狂。

劇中禹喜珍不只大事小事都要掌握在自己手上，自恃甚高的她甚至要求代理孕母只准聽「古典樂」，才能養成優良胎教，讓代理孕母完全不能接受。

禹喜珍曾在《我是張寶利》中飾演男主角金智勳的姑姑，出道逾30年的禹喜珍保養得宜，完全看不出來已經44歲，著實美魔女無誤。有別於在《張寶利》中角色個性天真爛漫、直爽討喜；她在《我也是媽媽》裡化身努力嫁入豪門，卻又因不孕症受到公婆欺壓的傲嬌少奶奶，將怨氣與壓力全都施加在代理孕母李仁譓身上，兩位媽媽之間有非常精采的對手戲。

韓劇《我也是媽媽》4月17日起每週一至週五晚間8時在中天娛樂台39頻道播出。

(中時電子報)