AN因歐美同業Ineos三座工廠均未解除不可抗力，合計116.5萬噸/年，占全球產能16％，維持限量50％供應其合約客戶，支撐AN行情連動走堅。尤其，第2季全球AN同業歲修合計年產158.6萬噸，佔全球產能22％，市場預期現貨供應吃緊的情況將延續至第2季底，催化AN報價蠢動續揚。台塑（1301）、中石化（1314）業績加分。

此外，第二季為塗料傳統旺季，且輕油裂解廠相繼安排歲修，預期AE價格因原物料成本及需求增加而緩步上漲，也對台塑旗下化學品收益增添助力。

AN因英國Seal Sands廠30萬噸、美國Green Lake廠54.5萬噸、德國Dormagon廠32萬噸均未解除不可抗力，供給趨緊。

無毒有偶，第2季全球又有包括美國Ascend 14萬噸、荷蘭AnQore 28萬噸、土耳其Petkim 10萬噸、中國大陸安慶石化21萬噸、吉林石化21.6萬噸、日本旭化成20萬噸、泰國PTT Asahi 20萬噸、台灣中石化24萬噸，相繼啟動年度歲修計畫，產業供需條件勢必愈顯緊俏，報價行情有望連動喊漲。 分析師指出，台塑AN年產28萬噸。第二季因中石化有排定歲修，且另一大宗產品COL市況相對趨緩，AN等化學品行情將以台塑營運受惠相對較佳。中石化頭份廠和小港廠各年產20萬公噸CPL，大社廠年產24萬公噸AN；3月營收月增6.08％，前3月營收81.38億元，年減14.34％。受制大陸將大規模開出50餘萬公噸CPL產量，恐影響亞洲市場價格，營運謹慎保守因應。 中石化認為，第2季在歲修下，供給縮減，價格尚可回穩，但歲修結束後，供給再度增加，下半年CPL價格將會滑落，保守看待下半年後市。

(工商 )