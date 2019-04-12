民視日前召開常務董事會，董事長兼副董黃明展向媒體證實，彭文正、李晶玉主持的政論節目《政經看民視》確定收攤，只是日期尚未決定，對此讓主持人彭文正明顯不滿，直接在臉書砲轟根本在散播謠言。

彭文正表示《政經看民視》一年播出313集，每小時節目總成本不到10萬，播出三年收視率在民視新聞台不是第一就是第二，扣除成本一年淨賺一億以上，若這樣的節目還被要求收掉，股東都能去按鈴申告背信，至於傳出「政經」收視率平均0.6？彭文正痛斥副董事長散播不實訊息，更搬出法律條文，指出依證交法第一五五條規定，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者之行為，違反者依第一七一條處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

彭文正臉書全文。(圖/彭文正臉書)

對於節目將「被收攤」一事，彭文正坦言尚未接獲節目要收的消息，不過有知情人士透露，常務董事會上有朝此方向進行，但礙於合約問題，因此會播多久得視情況而定。

(中時電子報)