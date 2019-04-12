台北市長柯文哲正在中部跟隨大甲媽祖遶境，市議員汪志冰調閱資料發現，柯Ｐ參與大甲媽遶境期間，祕書處員工扣除喪假、病假，竟有43人請假，佔該處員工總數141人的30.5％，相較其他局處室，比率高得嚇人，秘書處儼然成為「請假天堂」。

汪志冰指出，祕書處共141名員工，柯P參加媽祖出巡的4月8日至4月16日期間，秘書處員工請假狀況扣除喪假、病假，秘書處竟有43人請假，佔該處員工總數141人的30.5％，4月8日當天請假人數更高達19人，是該處員工的三分之一。

汪志冰調閱資料發現，柯P參與大甲媽遶境期間，市政顧問蔡璧如、周榆修，以及副發言人柯昱安、黃瀞瑩等人，都有請假2天至2天以上紀錄，雖因個資問題，請假事由不得而知，但明眼人皆知，就是隨身記錄柯P參與媽祖出巡，創造網路聲量。

汪志冰表示，員工請假是權益沒意見，但相較其他市府單位，同時間消防局請假11，12個行政中心總員工約2000人，共50人請假，僅2.5％，祕書處員工有如古代行走上書房，跟隨柯身邊這些人一大多假，導致請假比例跟其他單位差異大，且若因私人行程影響市府運作應該批評，要求柯P回歸市政。

對此，柯文哲今下午受訪回應，沒有啦，一個公務員資深的一年年休都有30幾天，其實台北市政府那麼大的單位，這請假人次其實量很少。

柯表示，祕書處有多大你知道？所以老實講這段時間也許有幾個請年休，其實實際去算人數也不多。媒體追問是否因為柯要還願才休假？柯則稱，「他們自己也跑出來，南部很多親戚朋友順便回來」。

(中時 )