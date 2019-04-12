川普總統的82歲姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)，被爆為了規避她涉嫌逃漏稅的調查，決定退休，也引發外界質疑她是否逃避對川普家族的稅務詐欺調查。

有媒體揭露川普家族在1990年代的可疑稅務規畫後，川普家族以逃避贈與稅與房屋稅等方式，從房地產大亨父親老川普的手中繼承龐大財富，而且川普可能涉嫌漏稅。這篇調查報導的最初線索，是來自巴瑞法官近20年前的一份公職人員財產申報紀錄。四位原告遞狀要求法院調查巴瑞法官是否違反司法人員操守，與共同參與稅務詐欺，指她不僅從中獲利甚多，她還能影響家人的決策。

巴瑞是在1983年被雷根總統任命為聯邦地院法官，1999年，柯林頓總統拔擢她為上訴法院法官。紐約時報說，川普一家都用詐欺手法，逃漏遺產稅。川普的律師則說，紐時的報導是假新聞。

按照美國公務員系統的慣例，違紀法官一旦退職或是轉職，紀律委員會就會以喪失管轄權限為由，自動中止調查，脫離了紀律委員會管轄的退休法官，仍然可以領取退休金。據傳巴瑞退休後就有資格享有年薪，紐時估計介於18萬4500元至21萬7600元。

(中時電子報)