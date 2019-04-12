見證中國與西方文化的交匯，亞洲大學現代美術館13日起舉辦「遠方的行星：趙春翔藝術展」，邀集香港、台灣共18位收藏家的珍藏，展出85件趙春翔創作與其生前手稿、繪畫工具等，初估保險總價值達9億5千萬元，邀民眾一起見證大時代中藝術家的人生故事。

走進「遠方的行星：趙春翔藝術展」展場，從極具東方風格的中國水墨到西方油畫，呈現趙春翔從中國走向紐約的人生歷練。指著「日月陰陽」作品，台北教育大學教授郭博洲說，一半黑底、一半白天的畫作，展現出日與月的生命迴旋，從中可見到陰陽、虛實及東西文化意涵。

另幅油畫作品「抽象」闡述趙春翔接受西方文化浪潮的影響，畢業於杭州藝專的他與知名藝術家趙無極、朱冠中師出同門，1958年到紐約後放棄早期的水彩、水墨，改用油畫創作，郭博洲說，即便趙春翔進入西方藝術主流，他的抽象表現仍蘊含強烈中國文化底蘊。

「趙春翔堪稱大時代的觀察者與見證者！」典藏雜誌社長簡秀枝指出，趙春翔經歷了一、二次世界大戰的顛沛流離，其創作將中國文化融入西方表現主義，他更是對家庭倫理與文化的保留者，且不滿足於現況、不斷自我挑戰並修正，其晚期創作更著重空間營造、加入垂廉式的空間概念，在作品「祭天圖」、「玫瑰風暴」中可窺見他的突破與成長。

亞洲大學創辦人蔡長海指出，趙春翔的作品充滿與命運對抗的經歷，並有5件作品獲古根漢美術館收藏，盼現代美術館藉由展出其創作，能在教育、美學上朝國際發展。

亞大校長蔡進發強調，學校創立18年來，持續推動美學教育，獲得國內藝文界與國外重視，現代美術館日前曾舉辦趙無極展，盼藉趙春翔展延續中國現代藝術特質，讓更多人來關注。

(中時 )