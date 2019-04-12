美國科睿唯安(Clarivate Analytics)今(12)日在台舉辦「德溫特全球百大創新機構」頒獎，全球只有三家研究機構入榜，工研院與德國夫朗和斐協會以及法國原子能署齊名，拿下全亞洲獲獎最多之研究機構殊榮，工研院近五年發明專利獲證率高達81.53%。

科睿唯安德溫特百大創新機構報告自2011年首度發佈以來，今年已邁入第八年，報告詳列並表揚了全球各地創新程度最高的機構，這些機構不但成功開發出具有價值的專利發明，也在原創性、市場研究和是否有機會衍生其他發明方面展現強大的商品化潛力。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示，工研院在四個評比中，成績有目共睹，尤其在專利影響力指標，就是被第三方引用的程度，更具代表性，是排名百大機構中的第一順位，是TOP中的TOP，代表工研院對全球產業創新的影響力非常深遠。

工研院院長劉文雄表示，工研院在追求創新的過程中，相當重視是否符合「創新生命週期」的要素，亦即是否同時涵蓋了從研發、保護、與商業化的完整歷程，因為一件有趣的創新構想，倘若背後缺乏專利保護或是未能商業化，充其量也只是曇花一現的構想。工研院的強項不只是研發，更重視研發品質及專利影響力，一直以來，工研院持續以高質專利協助產業鞏固國際市場的競爭利器，透過活化運用，不但可與商業策略相結合，更能提升產品競爭力、反制國際訴訟干擾、打進全球市場，進而協助台灣產業突破國際大廠專利技術壁壘重圍，延續台灣品牌價值。未來，工研院將持續保持研發創新活力，以更精進的智慧財產創造聯結科技產業成長，協助更多廠商在全球技術競爭中，穩健茁壯、開創台灣利基新藍海。

談到專利對於企業的重要性，劉文雄指出，台灣的產業必須要轉型，其中最重要的關鍵是創新，創新可以讓結構轉型，而非曇花一現；我們看短期的市場是選美，長期的市場是舉重，而從選美到舉重的過程，則仰賴專利與智慧財產權的多元應用，因為專利與智慧財產不只是保護創新的工具，更是可以協助產業進攻的武器。

(時報資訊)