36歲男子在2016年間與當任護士的女友爭吵鬧分手，在女友公司等候大夜班下班，竟強拉她上車，載往汽車旅館強制性交得逞，一審及二審依強制性交罪判徒刑4年10月，得上訴。女護士提民事訴訟請求損害賠償，台中地院判決男子賠償10萬元，得上訴。

判決書指出，男子與女護士女友在2016年6月上旬發生摩擦爭吵，女方有分手之意。男子在6月15日上午7時許到女方位中市梧棲區的上班處停車場，等候她大夜班下班，要跟她懇談被拒，女護士趁機跑離，男子竟強拉上車，載往嘉義布袋附近，因女護士要求上廁所，男子開車到1家超商讓她如廁，再強拉上車，往南行駛。

途經台南縣，兩人在車上大吵，女護士堅持要下車，男子將車停在路邊，兩人下車持續爭吵，女護士企圖逃跑，並向路人求救，男子又將她強拉上車，將車開到高雄市1家汽車旅館，不顧女護士拒絕掙扎，性侵2次得逞。女護士趁男子熟睡，逃離現場，由家人陪同報警。全案一審及二審依強制性交罪判徒刑4年10月。

女護士提起刑事附帶民事訴訟，請求賠償精神撫慰金40萬元，台中地院認為兩人為男女朋友，男子應更加愛惜女護士，竟加以性侵造成她身心傷害，女護士請求精神撫慰金40萬元，尚屬有據，扣除女護士已依犯罪被害人保護法領得30萬元，判決男子賠償10萬元。

(中時 )