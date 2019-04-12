網友陸續曝光妞妞媽以前帶女兒參加童裝拍攝的視頻，發現她打過女兒不止一次。(微博截圖)

大陸童模變成許多家長用來壓榨的賺錢工具。(微博)

大陸3歲童模妞妞，遭母親狠踹影片曝光引眾怒，雖緊急於微博發出道歉聲明，仍無法平息網友怒火。有記者揭秘，童模月入兩三萬人民幣，紅的孩子一年可以掙一套房，為了賺錢有的家長經常在現場體罰孩子。影片中，有小男孩天真的說爸爸媽媽都不工作，家人不用辛苦了，他自己來賺錢。還有十一歲的男童老成的說，自己年收入超過50萬人民幣，想娶迪麗熱巴那樣的漂亮老婆。

據《每日經濟新聞》微博，大陸童模市場廣大，童模月收入可達兩三萬人民幣， 紅的孩子一年掙一套房，但為了賺錢，家長、商業機構對兒童權益的漠視卻令人心驚。

陳女士介紹，一般配合的孩子一小時能拍10件衣服，但孩子要是哭鬧不配合，時間就沒准了。如果完不成當天拍攝的任務，不管是家長還是孩子都會被客戶埋怨，因此有些家長確實會比較著急。在童裝拍攝現場，陳女士見過一個4、5歲的孩子，因為尿褲子，被母親拉到廁所進行體罰。

採訪影片中，一位11歲的葉姓男童說，他做這行兩年多了，這種賺錢方法容易，當天拍了七十多件，收入約八千多人民幣。他的媽媽也說，最多一天可拍兩百多件，收入兩三萬人民幣。

葉姓男童老成世故的對著鏡頭說，他年收入高一點80多萬人民幣，少一點50多萬人民幣，最高的人年收入500、600、700多萬人民幣。他說，「網紅就是比較輕鬆一點，明星太累了，每個人都想富裕嘛!然後找個好看一點的老婆，迪麗熱巴那種!」並問記者，「你懂得?」

一位年紀比較小的男童說，媽媽不工作在家裡，爸爸以前去工作一下，家人不用賺錢，不用辛苦了，我自己來賺好了。冬天拍夏裝，夏天拍羽絨服視這個行業的常態，記者問小男童，冬天拍攝冷不冷，他很懂事的說:不冷 習慣了! 讓網友十分心疼。

微博網友看完影片留言「天呐 我承認對錢的追求無可厚非 但這個葉性十一歲男孩說出的話 也太讓人害怕了 我不希望我的孩子擁有這樣的價值觀」、「開始那個11歲的小男孩說的話跟30歲的人一樣。真的讓我心驚膽寒。」、「那個說“家裡賺錢很辛苦，那就由我來賺”的小男孩，我的天我好心疼啊」、「看看國外哪有童模，全是實體衣服！扭曲的行業，建議國家強制禁止網店童模上線」、「雖然你還是個孩子，但你已經開始賺錢養家長了……」、「我是一個母親。當我聽到那個男孩子說，自己掙錢讓爸媽不用那麼辛苦的時候，我瞬間落淚。」

(中時電子報)