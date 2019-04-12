武陵農場打造夜藤景觀，燈光打在白色花瀑上，顯得更為夢幻。（王文吉攝）

武陵農場櫻花季剛結束，白藤花接力盛開，園內種植百餘棵白藤，樹齡超過30年，集中在入口花園、昆蟲館、溫室旁，藤蔓盤旋纏繞花架，花量大時彷彿白色瀑布，既優美又漂亮。園方更打造夜藤景觀，提醒遊客把握4月上旬至4月中下旬，大約為期20天左右的白藤花季。

日本足利花卉公園裡的紫藤約300棵，每逢盛開時聲勢驚人，吸引許多遊客前往觀賞。武陵農場在櫻花季結束後，紫藤、桃花、蘋果花、杜鵑等花卉相繼盛放，不讓日本專美於前，特別將白藤花列為主打賞花品種，並於4月份推出白藤花季，創造武陵農場專屬的白色浪漫。

園方指出，白藤為多年生藤蔓，莖具纏繞性，花狀花序側生在枝端，20、30朵紫色小花整齊排列，開花時蝶形花朵成串下垂，長度可達15至30公分，適合種植在棚架上做為觀賞植物，花量大時彷如白色瀑布，既優美又漂亮。

白藤在台灣較為少見，武陵農場重點栽培，擁有大片浪漫白藤，園方更特別打照夜藤景觀，無論日夜都讓遊客大飽眼福；園方提醒，白藤花的花期為4月上旬至4月中下旬，大約20天左右，想看白藤花的遊客，務必要把握。

白藤花蔓盤旋纏繞花架，盛開時形成白色花瀑隧道，極為壯觀。（王文吉攝）

武陵農場打造夜藤景觀，燈光打在白色花瀑上，顯得更為夢幻。（王文吉攝）

入夜後武陵農場特別為白藤點燈，打造夜藤景觀，與夜色相互輝映。（王文吉攝）

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