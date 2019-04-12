美中貿易談判接近尾聲，美國在與歐盟貿易談判前宣布將對110億美元歐洲貨品加徵關稅，並將日本汽車作為下一個徵稅目標；然而，國際貨幣基金經濟學家12日表示，由美國汽車關稅所引起的新貿易戰爭，對全球經濟成長的損害可能更甚於美中貿易衝突。

IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）在接受路透社專訪時表示，如果貿易戰擴散到汽車產業，會造成全球更大的零件製造業供應鏈中斷，「因此，汽車關稅戰對全球經濟造成實際上傷害，會遠大於過去美中貿易戰的損害。」

美國總統川普曾揚言，基於國家安全理由，他將引1962年的貿易法，對進口汽車與零件課徵大約25%的關稅，不過該法當時目標是在保護冷戰時期軍事工業的基礎。

川普公開坦承，他威脅課徵汽車關稅，是要促使日本、歐盟等貿易夥伴坐下來協商。而川普最近也說要對墨西哥課徵汽車關稅，除非墨方改善美國的邊界安全。

美國商務部先前已提交給川普的「 232 條款」（Section 232）國家安全報告，其中調查進口汽車及零組件是否對美國產業及研發創新尖端技術能力造成威脅，倘查屬實，不排除對進口汽車及零件課徵高達25%的進口關稅。

IMF預測，如果川普課徵關稅將嚴重損害今年下半年的經濟成長，因為美國聯準會與其他主要國家中央銀行已暫停升息腳步，原預計今年下半年全球經濟將會反彈。

(中時電子報)