孫協志淚億過往忍不住落淚。(圖／中視提供)

孫協志近日接受中視《改變的起點》專訪，出道24年的他，坦言離婚對他打擊最大，曾在家痛哭、搥牆，更有想死念頭，不過他現已走出婚變低潮，並感謝過去的經歷，讓他學到很多，我覺得我變得更成熟了，接下來我會更懂得怎麼樣好好的照顧另一半。」

出道24年的孫協志，不諱言演藝生活多次起落，但除了事業低潮外，和韓瑜離婚打擊最大，他回憶當時忍不住哽咽落淚，「真想死，尤其是在離完婚的階段」，更在家中痛哭、搥牆自虐，現已走出來的他，沒有任何怨恨，是覺得很感謝，「感謝的是我學到了更多東西，我覺得我變得更成熟了，接下來我會更懂得怎麼樣好好的照顧另一半」，雖對下段感情「既期待又怕受傷害」，但他仍希望今年耶誕節前能夠「脫單」。

而5566前陣子才風光結束小巨蛋演唱會，售票秒殺重現當年天團氣勢，不過身為隊長的孫協志透露，「我是第一個投反對票的」，他覺得大家對5566的印象，可能還停留在過去輝煌模樣，所以要辦這場演唱會，勢必要承擔風險，票能不能賣好、演出能不能比過去更精采，如果沒有做到，「大家的印象就只會停留在他們真的不行了、真的老了」。

但畢竟是難得站上小巨蛋的舞台，他和5566團員溝通後，終於被王仁甫說服，不過連小刀都到場，卻獨缺王少偉，是不是真有心結？孫協志表示不該用心結來形容，「只是大家沒有溝通好」，他也特別強調：「5566其實對我來說，並不限定於幾個人，是一個精神指標，所以幾個人都是5566。」

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(中時電子報)