12年國教今年正式上路，大學考招制度也將在111學年度進行調整，大學招聯會近日決議，新型學測分成「數學A」、「數學B」考科，並擬從2天改為3天，考生可自由選擇應考科目。

新課綱高中數學分流，理工資電傾向考生的數學需求，學生可修數學A，文法藝術傾向的低數學需求，學生則可修數學B。

大學招生委員會聯合會（招聯會）去年8月決議，111學年度的新型學測，數學科也將分成「數學A」、「數學B」兩考科，且將分節施測，並開放考生自由選考，至於大學校系要採計哪一科，可由各系自行決定。

根據招聯會的決議，111學年度學測將會從現行6科變成7科，即國文、英文、社會、自然、寫作、數A、數B，後續則由大考中心評估，將考試時間由現行2天延長為3天，避免一天要考4科的狀況出現。

大考中心評估，學測考試時間在冬季，日照時間較短，不宜太早開始，也不宜太晚結束，因此一天還是考3節最合適，不宜排到4節。不過目前仍在討論111學年度學測的測驗範圍，後續才會決定各節次的考試時間。

依照大學招聯會規劃，111學年度大學入學制度調整為「申請入學」和「分發入學」兩大主要管道。申請入學採計學測和綜合學習表現，分發入學則採計學測和分科測驗。

(旺報 )