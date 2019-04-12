台中34歲何姓男子11日為朋友慶生喝到爛醉，12日凌晨朋友要送他返家，他卻大聲咆嘯，經民眾報警，警方獲報到場，一見警察何男情緒激動，不但嗆警察不要管，還飆罵三字經、作勢要向員警拳打腳踢，在優勢警力壓制下將他帶回警局管束，警方也依妨礙公務將他移送。

台中市警局第五分局12日凌晨2時獲報指稱北屯區中平路、大鵬路口一海產攤前有民眾打架，轄區分局水湳派出所到場時發現共有兩男一女在場吵架拉扯，警方上前制止，未料何男見到警方，突抓狂、飆罵三字經，甚至嗆聲「恁爸一定要給他死」，在壓制過程中，還作勢要對警方拳打腳踢。

警方了解，何男和中學同學朱姓夫婦11日幫朋友慶生，連喝兩攤，曲終人散，何男還意猶未竟不肯離去，朱姓夫婦要送他返家，拉他上車，他即開始叫囂，引起鄰近民眾報警。

水湳派出所所長林嘉榮指出，由於何男爛醉如泥，又口出狂言，只好將何男帶回派出所保護管束，在訊後依妨礙公務將他移送。

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(中時 )