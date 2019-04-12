民進黨立委初選作業即將展開，宜蘭縣共有3人爭取提名，競爭相當激烈，負面攻擊文宣也逐漸出現，因參加初選請假的縣黨部主委黃建財12日親上火線，澄清這兩日在自己臉書粉絲團留言欄所出現攻擊其他候選人的負面文宣，經查證是由假帳號所散布黑函，強調自己絕對沒有攻擊其他候選人，將與其他競爭同志打一場乾淨的選戰。

民進黨宜蘭縣黨部評議委員會的多位委員11日發出公開聲明，除要求候選人及助選團隊，不得有違紀、賄選、暴力及攻訐民進黨與同志等行為，另外，黨工不得介入及參與任何一方的競選活動，違反者，評委會將依黨紀規範辦理，參加初選的候選人則會受到最嚴厲的處分。

初選角逐者之一的縣黨部主委黃建財12日隨即出面表示，這兩天有自稱是林士新的男子，以「黃建財黨部主委網路青年軍後援會」名義，在臉書粉絲團放上攻擊尋求連任的立委陳歐珀文宣，但經過初步查證，「林士新」是個假帳號，而在臉書粉絲團上發布黑函，更是一種讓人不齒的行為。

黃建財說，這次初選一定會與其他競爭者打一場乾淨的選戰，他並懷疑發布黑函者的用意，是要挑撥離間黨內同志，意圖要「弄狗互咬」，希望能追查出假消息來源，遏止這樣的選舉歪風。

(中時 )