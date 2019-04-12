關於荷蘭媒體報導，ASML遭中國員工竊取公司機密，並洩漏給中國的相關企業，ASML總部發出聲明稿，否認該報導影射關於中國間諜的陰謀論。

荷蘭金融日報《Financieele Dagblad》於荷蘭時間11日報導稱，中國間諜從荷蘭半導體設備製造商ASML竊取商業秘密，給ASML造成數億美元損失。針對此報導，ASML昨日隨後發表鄭重聲明，ASML並不認可這一說法，ASML並不是國家陰謀的受害者。該報導中所提到的案件，是之前發生在美國的一起公開的訴訟案件。在該案件中，一家名為XTAL的公司被法院裁定在2015年盜用ASML的商業秘密，ASML因而勝訴。

對此，ASML總裁暨執行長PeterWennink表示，該報導在一定程度上將ASML和國家陰謀的受害者聯繫起來，這種說法是錯誤的。事實上，這只是一起在美國矽谷的個別員工違反法律，以竊取商業秘密的手段進行牟利的獨立事件。這起事件發生在數年以前。當ASML發現後，便立即在2016年提起訴訟，並於2018年11月勝訴。

部分ASML的前員工，竊取和洩露ASML光罩掩膜優化(maskoptimization)軟體。他們利用竊取的商業秘密製造競品，並將其出售至ASML在韓國的客戶。這家名為XTAL的公司，擁有來自韓國和中國的資金支持。在聖塔克拉拉縣高等法院（SantaClara Superior Court）的裁決中，基於其竊取商業秘密所獲得的利益和ASML所損失的銷售機會，XTAL公司被判決向ASML支付2.23億美元的賠償金。這一審判結果對XTAL公司的影響巨大，該公司目前已破產。

Peter Wennink還表示，這一事件不會影響ASML在中國的業務。涉案人員不僅有中國人民，也有其他國籍的人員。ASML將不遺餘力地保護智慧財產權和信息安全。ASML有能力為包括中國客戶在內的所有客戶提供最優質的服務，並支持他們的業務發展。最近中國和歐盟之間已經就保護知識產權達成了建設性的協議，中國將加強尊重和保護外資公司的知識產權的力度。ASML相信中國的法律將進一步完善，能夠更好地保護智慧財產權。

(時報資訊)