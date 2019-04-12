關說案 彭坤業送監察院併案調查 15:392019/04/12 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳明堂表示，彭坤業送監院察併案調查，蔡正傑則由桃檢審查行政責任。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前桃園地檢署檢察長彭坤業涉及關說案，法務部檢審會12日加開臨時會後，以投票方式決議，彭坤業送監察院併案調查，至於桃檢公訴主任檢察官蔡正傑的行政責任則由桃園地檢署審查。 法務部政務次長陳明堂表示，檢審會經過5個小時的開會討論，最後以投票方式決定，彭坤業部分因監察已有受理案件，所以檢審會決議送監察院併案調查，至於蔡正傑的行政責任，則由桃檢的職務評定委員會審查。 (中時 ) #彭坤業 #監察 #檢審會 #調查 #方式 也許您會感興趣 推薦閱讀 港龍班機疑似遭鳥擊 飛安會報告下午出爐 12:492019/04/08 桃檢關說疑案 檢審會改12日開會 17:592019/04/08 探索上課新方式 遠程診斷進鄉村 04:092019/04/10 東協台商千大 總營收衝3.6兆 04:102019/04/10 川普Fed理事人選 華爾街不滿 04:102019/04/10 美Z世代換手機 近9成選iPhone 04:102019/04/10 高國華控徒弟教唆痛毆 檢認「舊傷」不起訴 11:572019/04/10 折疊手機太貴 到2023年年出貨量也只有3,000萬支 14:322019/04/10 綠委要求規範假新聞更正方式 還要臉書「顯示國旗」 16:332019/04/10 前桃檢長彭坤業關說案 桃檢主任認未踰職權 11:092019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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