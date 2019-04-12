前桃園地檢署檢察長彭坤業涉及關說案，法務部檢審會12日加開臨時會後，以投票方式決議，彭坤業送監察院併案調查，至於桃檢公訴主任檢察官蔡正傑的行政責任則由桃園地檢署審查。

法務部政務次長陳明堂表示，檢審會經過5個小時的開會討論，最後以投票方式決定，彭坤業部分因監察已有受理案件，所以檢審會決議送監察院併案調查，至於蔡正傑的行政責任，則由桃檢的職務評定委員會審查。

(中時 )