碧潭橋驚現女性浮屍 身分確認中 15:382019/04/12 中時 葉德正 、 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 碧潭水泥橋上午驚傳出現具女屍。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 碧潭水泥橋下12日上午驚傳出現一具水流屍，女性死者身著黑粉色粉條紋上衣，下著牛仔褲，衣著大致良好，大體也尚未腫脹，目前警方仍在確認身份，警方已封鎖現場，並交由鑑識小組採證中。 警方調查，一名翁姓男子今上午到碧潭水泥橋下釣魚，赫然水中漂流一具浮屍嚇得立刻報警，警方目視死者額頭嘴唇有些許擦傷，詳細死因與事發經過仍警方調查。 (中時 ) #警方 #調查 #死者 #水泥 #女性 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股8日開高走高 滬指早盤最多漲近1％ 10:472019/04/08 國精化工涉環保問題 遭調查 19:292019/04/08 涉環保問題？ 國精化澄清 04:102019/04/09 水泥雙雄營運發燙 大摩喊買 04:102019/04/09 媽祖廟浮雕捐設過程神奇 11:402019/04/09 美Z世代換手機 近9成選iPhone 04:102019/04/10 大陸水泥Q2漲價 台泥、亞泥受惠 17:512019/04/10 久病厭世 55歲男子墜樓亡 19:322019/04/10 陸水泥價漲 台泥亞泥後市看俏 04:102019/04/11 2大利空衝擊！台股臉綠 水泥股逆勢突圍 12:132019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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