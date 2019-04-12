碧潭水泥橋下12日上午驚傳出現一具水流屍，女性死者身著黑粉色粉條紋上衣，下著牛仔褲，衣著大致良好，大體也尚未腫脹，目前警方仍在確認身份，警方已封鎖現場，並交由鑑識小組採證中。

警方調查，一名翁姓男子今上午到碧潭水泥橋下釣魚，赫然水中漂流一具浮屍嚇得立刻報警，警方目視死者額頭嘴唇有些許擦傷，詳細死因與事發經過仍警方調查。

(中時 )