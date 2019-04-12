立法院今天三讀通過《再生能源發展條例》部分條文修正案，明定2025年再生能源發電設備推廣目標總量達2700萬瓩以上，此外通過「用電大戶」條款，未來用電大戶要設置一定裝置容量的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源憑證，否則須繳納代金。並針對公民參與綠電制定獎勵措施。

對於綠能發展目標，新法規定，經濟部得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，訂定未來兩年及2025年的再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫方案，並公告。

不過國民黨籍立委曾銘宗鑒於政府目前以高於國際價格2倍的價格收購離岸風電，相較能創造的產值，不成比例，成本效益太低，因此他提案要求「遴選競標入法，落實國會監督」，力求公開透明、減少弊端並降低購電成本。然而相關訴求未能通過，並未入法。

此外，針對用電大戶，新法規定電力用戶所簽定之用電器契約容量在一定容量以上者，應裝設一定裝置容量以上的再生能源發電設備、儲能設備，或購買一定額度之再生能源電力及憑證。兩者都無法做到的，則應向主管機關繳納代金，代金專作再生能源發展之用。至於用電大戶認定標準與應裝置再生能源容量，都未明訂在法規中，而是授權主管機關訂定

獎勵部分，新法規定對於具發展潛力之再生能源發電設備及儲能設備，於技術發展初期階段，中央主管機關得基於示範之目的，於一定期間內，給予相關獎勵。同樣的，對於合作社、社區公開募集之公民電廠或設置於原住民族地區之再生能源發電設備及儲能設備，中央主管機關也可以再一定期間內給予獎勵。

(中時 )