台北市長柯文哲隨香大甲媽祖，12日開始北返，下午在虎尾中正國小對面會見粉絲，對過分親中的批評，柯強調：「我不會親美就對抗中國，也不會親中就對美國不友善，親美友中是基本戰略。」而且自認比蔡英文總統及高雄市長韓國瑜優秀。

柯文哲競選時的行動競總卡車下午開進虎尾，在中正國小對面廣場會粉絲，送媽祖平安麵、平安符及簽名，柯粉大排長龍，中正國小師知道柯來，興奮地聚在門口大喊「柯總統！柯市長我愛你」，熱情打動柯，暫停簽名拍照，特地走到對面向師生致意，小朋友並爭相和他握手。

對於美國《自由燈塔》報導他過度傾中，柯文哲不以為然地說：「我在美中之間維持平衡，大家很清楚我不會偏美或偏中，在美中對抗這個大勢，在這大局面之下要去求取最佳的生存位置，我不會親美就對中國對抗，也不會親中就對美國不友善，親美友中是基本戰略。」

柯文哲在市議會備詢時，被問有比高雄市長韓國瑜、總統蔡英文優秀嗎？柯當時表示，不僅點頭還說「Of course。」，下午再被問及，他說：「總是要對自己有自信啊！」

(中時 )