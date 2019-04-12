最不愛回訊息的4個星座，可能讓你等到天花地老！(翻攝LINE官網)

你是否常被「已讀不回」？甚至傳了老半天，對方根本不讀？現代人雖然手機不離身，但並不是人人都會「秒讀」，原來接手機、回訊息的速度、意願也跟星座有關。根據《Daily Horoscope》分析，最不愛回訊息的4個星座，與其等他回覆，倒不如直接打給他。

第一名、射手座：常常未讀未回

熱愛自由的射手，想用一支手機管住他幾乎不可能，若不是他有興趣的人，要習慣「不被已讀」是家常便飯，所以如果他們沒接、沒回也不用太難過。

第二名、水瓶座：想很久才回

水瓶想很多，覺得接起電話可能會有一連串麻煩，連訊息都會字字斟酌，所以通常思考很久才回，而且為了不讓人覺得敷衍，常常不回則已，一回就是一大串。

第三名、天蠍座：想回再回

天蠍很有自己的原則，覺得重要的訊息才會回，而且會秒回，但對方若不是他們在乎的人，根本懶得回覆。而且當天蠍忙於自己專注的事情時，會進入渾然忘我的境界；但是當天蠍座想要找你時，一定會找到你出現為止。

第四名、巨蟹座：寧願打電話

巨蟹不喜歡用文字溝通，覺得缺乏效率又沒溫度，他們傾向直接打電話；不過當愛家的巨蟹在跟家人、愛人享受天倫之樂時，惱人的電話也可能被巨蟹拒於千里之外。

(中時電子報)