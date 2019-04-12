蘇澳鎮公所原定期在每周一上午安排律師提供民眾面對面諮詢服務，反應相當好，鎮公所有鑒於民眾諮詢需求日增，決定增設「義務律師團」，另增聘5位律師加入服務行列，並擴大免費法律諮詢服務時段，此外，鎮公所也創縣內12個鄉鎮市之先，首創「夜間調解」、「視訊法律諮詢服務」、「線上調解聲請」等三大創新便民服務，滿足鎮民對法律方面的需求。

蘇澳鎮公所表示，為保障鎮民權益，提供民眾更優質便利的公共服務，原先在每星期一上午9時至11時30分安排律師提供面對面諮詢服務，但隨即發現民眾的法律諮詢需求相當大，決定擴大規模，將從4月26日起增設「義務律師團」並增聘5名律師，免費法律諮詢服務時段，也改為每個月第二周、第四周的星期五下午2時至4時30分。

蘇澳鎮長李明哲12日特別公開致贈感謝狀給新加入的5位義務服務律師，感謝律師團以法律專業及服務熱誠來協助民眾釐清並解決法律問題，幫助民眾維護自身權益。

此外，蘇澳鎮公所也創宜蘭縣12個鄉鎮市之先，首創「夜間調解」、「視訊法律諮詢服務」、「線上調解聲請」三大創新便民服務，其中「視訊法律諮詢服務」，時間為每周一、三、五下午1點50分至3點40分，以及周三上午9時至12時等4個時段，採預約制方式辦理，提供與「財團法人法律扶助基金會宜蘭分會」律師的法律視訊諮詢服務，歡迎民眾踴躍預約利用，申請電話為（03）9973421轉232。

(中時 )