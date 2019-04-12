新竹市政府勞工處配合長照2.0照護服務方案，即日起推動「照顧服務員訓練班」，今年預計將訓練240名服務員，讓長照專才成為社區長者的好朋友，勞工處鼓勵有興趣的民眾多多參與照顧服務員專業訓練並取得證書。

市長林智堅表示，市府照顧長輩，減輕三明治世代的負荷是從長者日常生活著手，要打造新竹市成為所有年齡層的幸福城市，竹市響應中央長照2.0政策，在布建A級旗艦店、B級專賣店與C級柑仔店等照顧網之外，今年也將持續著力於培訓專業照顧服務員。

勞工處長黃錦源表示，此次「照顧服務員訓練班」共將開課8個班次，訓練學員學習家庭照顧者與服務技巧等，結訓後可至養護機構擔任照顧服務員、醫院看護、居家服務員等工作，後續也可報考照顧服務員技術士證，歡迎有志從事照顧服務行業的朋友，可以透過參加照顧服務員專業訓練取得證書。

另，課程內容包含家庭照顧者與服務技巧、老人常見疾病之照顧事項、急症處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、活動與運動及輔具協助等，共計97小時。

勞工處表示，專業的訓練是成為職人必經過程，即日起開放報名，邀請有興趣的市民朋友加入，未來市府也將進一步加強就業媒合，輔導結訓學員投入長照職場。

勞工處並將在15日上午10時在新竹市東區區公所大樓舉辦1場照顧服務員徵才活動，歡迎有求職需求的民眾參加，詳情可撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37。

(中時 )