神岡國中男籃球員代表揮舞戰旗，隊員們士氣高昂。（王文吉攝）

神岡國中體育班籃球隊員拿下17場連勝，闖進JHBL國中籃球聯賽前8強。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔與選手一一擊掌，預祝旗開得勝，球員們士氣高昂。（王文吉攝）

神岡國中體育班籃球隊成軍僅3年，練就一身好球技，取得JHBL甲級決賽門票。（王文吉攝）

神岡國中體育班籃球隊成軍僅3年，練就一身好球技，取得JHBL甲級決賽門票。（王文吉攝）

JHBL國中籃球聯賽決即將開打，成軍3年的神岡國中體育班籃球隊，順利闖進前8強，將前往台北移地及參賽。台中市副市長楊瓊瓔12日一早前往神岡國中授旗，並為球員加油打氣，鼓勵選手們發揮實力，旗開得勝再創佳績。

JHBL國中籃球聯賽八強決賽4月17到21日將在台北市立體育館開打，神岡國中體育班籃球隊員備戰決賽，犧牲假期加強練習，預定4月15日前往台北移地及參賽。楊瓊瓔特別前往神岡國中授旗，並致贈營養獎金，還與選手一一擊掌，預祝旗開得勝，球員們士氣高昂。

楊瓊瓔表示，每個學員都說打球非常開心，還有北部學生將回來就讀，球員在球場上奮不顧身的拚戰精神，獲得各界的肯定，這都是神岡國中的榮耀。她期勉選手們放鬆心情、全力以赴，發揮戰力及團隊精神，爭取佳績。

校長林鏡湖表示，為了備戰決賽，球員們犧牲假期，按照教練張家豪擬訂的訓練方案，第一階段透過體能訓練，加強選手體能，第二階段則強化團隊默契。學校也特地安排球員與高中或成人隊伍進行友誼交流賽，增進臨場反應與實戰經驗，累積選手競技實力。

台中市教育局指出，神岡國中籃球隊已成立47年，長期在國中籃球聯賽乙級發展，先後培育出蔣淯安、張智峰、王律智等國手。105學年度成立體育班後，特別將籃球納入，並首度向甲級賽場叩關，經多年努力，今年拿下17場連勝，取得JHBL甲級決賽門票。

(中時 )