一反去年第四季收跌頹勢，亞股今年強彈逾一成，憂心這波漲勢為曇花一現的聲浪也跟著湧現，摩根投信認為，美中關係好轉、聯準會轉換風向和美元趨貶，皆有利於亞洲資產發展，即便市場回跌，但亞股因股息支付相對豐厚而在市場震盪之際，相對有能力提供正報酬，若以收益為投資前提，亞股提供投資人相對其他市場豐厚的選擇。

摩根亞太入息基金產品經理張乃文指出，不論從年化股息率或資本增值報酬來看，亞洲市場這十年來都表現不俗。其中又以泰國、香港和台灣股市的股息殖利率最誘人，分別高達9.2%、6.9%和6.9%。其它像是新加坡、印尼、菲律賓、中國等平均股息報酬也在5%以上，另外，以資本增值角度來看，亞股表現亦相當出色，布局亞洲高息股，可說得上股息與資本利得一次到位。

此外，張乃文表示，當前亞股估值已回落歷史偏低檔區間，觀察過去股價淨值比在1.5倍區間，未來一年正報酬機率極高，顯示當前為亞洲股市布局極佳時點。看好在中、港、印度、印尼2019年盈餘動能轉強下，可望提供大量選股機會。

(時報資訊)