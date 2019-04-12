民進黨籍高雄市議員高閔琳臉書發文。(圖/取自 高閔琳臉書)

高雄市長韓國瑜9日啟程訪美，在美國哈佛大學閉門座談，並發表「接地氣的力量」，與在場師生進行1個多小時問答交流，會談順利。但卻遠遭在台灣的民進黨高雄市議員高閔琳在市議會質詢時開酸，稱韓國瑜的政策，既稱做事要實務，但競選政見卻是「愛情摩天輪、太平島挖石油、賽馬產業」等「不切實際」的政策。她要韓「腳踏實地，不要詐騙」。

韓國瑜昨在美國哈佛的演說，表示「九二共識」是具體可行，而他所謂九二共識，當然是「一個中國，各自表述」，國民黨執政8年期間，正因為承認九二共識，北京沒有拒絕與台灣互動，那段時間內，台灣簽署了許多國際協議，參與國際活動，更多國家給予台灣免簽證。

民進黨籍高雄市議員高閔琳質詢。(圖/取自 高雄市議會質詢影片)

對此，市議員高閔琳先前曾在臉書貼文表示，「基於對於民主、自由的堅信，一起站出來大聲主張『拒絕一國兩制』無論台灣的民主、自由還能有多久，我們堅定反對一個中國、反對一國兩制」。並在11日發文質疑韓國瑜，「Non-closed-door Briefing...不閉門座談的... Speech... 公開演講...宣導...down to earth...做人要老實、腳踏實地...不要詐騙...」。

並在今(12日)中午質詢時，以幾大面向質疑韓市府，1、賽馬產業？根本不可行！2、愛情產業鏈？摩天輪進度？3、太平島挖石油？沒進度！4、旗津滿月趴50億商機？人數冷清，全鬼扯！5、高雄幣多多，只有問題多？6、招商引資成效差，還被盧秀燕批評？7、青創基金無償捐款，有無利益迴避問題？

(中時電子報)